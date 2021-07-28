Şevval Şahin'e kasetli şantaj iddiası: Elimdekileri yayınlarsam hayatın biter
Manken Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral'la geçtiğimiz günlerde barışmıştı. Çiftin barışmasının nedeninin şantaj olduğu iddia edildi.
Miss Turkey 2018 yarışmasından birincilikle çıkan güzel isim Şevval Şahin, eski erkek arkadaşı Yiğit Marcus Aral'ın Bebek'teki bir mekanda Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı deniz atması olayıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
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Olay sonrası Şevval Şahin, Yiğit'e dava açıp "100 metreden fazla yaklaşmama cezası" aldırmıştı.
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Geçtiğimiz günlerde olaylı çiftin aşk hayatıyla ilgili flaş bir gelişme yaşanmıştı.
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Şahin ve Marcus Aral yeniden bir araya gelerek ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı almışlardı.
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