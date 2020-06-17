Şevval Şahin’in bu fotoğrafı olay oldu
'Estetik' haberleri ile magazin gündeminden düşmeyen Miss Turkey 2018 Güzeli Şevval Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayvan sevgisini gözler önüne serdi.
Survivor yarışması ile tanınan yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşayan Şevval Şahin, Miami’de deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.
Hayatından kesitleri sık sık sosyal medyada paylaşan 21 yaşındaki tescilli güzel, bu kez kucağında bebek bir leopar ile objektif karşısına geçti.
Ünlü model, Instagram paylaşımına, “Bebek leopar ile tanışın. Birbirimize alışınca kaliteli zaman geçirmeye başladık ve bu da beni daha mutlu etti! O, yanında kendimi çok huzurlu hissettiğim bir karakter” notunu düştü.