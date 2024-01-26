Şevval Şahn göğüs dekolteli tulumuyla mest etti
Ünlü model Şevval Şahin göğüs dekolteli ışıltılı tulumuyla çekilen pozunu sosyal medya hesabında paylaştı.
Her açıklamasıyla gündem olan 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin cesur tarzıyla çok konuşuluyor. 24 yaşındaki ünlü model özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.
IŞILTILI TARZIYLA MEST ETTİ
Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan ünlü model bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. 452 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından ışıltılı ve göğüs dekolteli bir tulumla çektiği pozlarını paylaştı.
Paylaşıma, "İçi dışı ışıltı bebeğim" notunu düştü. Paylaşım kısa sürede gündem olmayı başardı. Pozlarına beğeni ve yorum yağdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Şahin'e; 'Harika görünüyorsun', 'Süpersin', "Çok yakışmış" gibi yorumlar yapıldı.
Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi olarak tanındı. İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı güzel Londra'da moda eğitimi aldı. Modellik yapmaya devam eden ünlü isim, sosyal medyadaki iddialı ve cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.