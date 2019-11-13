Şevval Sam'ın yeni yaş paylaşımına beğeni yağdı
Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam'ın paylaştığı fotoğrafında, gözlerindeki mutluluk dikkatlerden kaçmadı. Şevval Sam rengarenk balonlar içerisinde verdiği pozla duygularını yansıttı resmen. Fotoğrafta, Sam'ın gözlerindeki mutluluk parıltısı hemen dikkat çekiyor.
Şevval Sam rengarenk balonlar içerisinde verdiği pozla duygularını yansıttı resmen. Fotoğrafta, Sam'ın gözlerindeki mutluluk parıltısı hemen dikkat çekiyor.
Mutluluktan gözleri parlayan, oynadığı dizide Ender karakteriyle beğeni toplayan ünlü oyuncunun "Yeni yaşımın ilk sabahı, günaydın!" notuyla paylaştığı fotoğrafa takipçilerinden kutlama mesajları yağdı.11 Kasım 1973 doğumlu olan Şevval Sam dün 46 yaşına girdi.
Oynadığı dizinin setinde doğum günü sürprizi yapıldı. Konuşma yaparken duygulanan Şevval Sam, rol arkadaşı Eda Ece ile de objektiflere poz verdi.