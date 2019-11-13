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  3. 13 Kasım 2019 09:35

Şevval Sam'ın yeni yaş paylaşımına beğeni yağdı

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam'ın paylaştığı fotoğrafında, gözlerindeki mutluluk dikkatlerden kaçmadı. Şevval Sam rengarenk balonlar içerisinde verdiği pozla duygularını yansıttı resmen. Fotoğrafta, Sam'ın gözlerindeki mutluluk parıltısı hemen dikkat çekiyor.

Şevval Sam'ın yeni yaş paylaşımına beğeni yağdı

Şevval Sam rengarenk balonlar içerisinde verdiği pozla duygularını yansıttı resmen. Fotoğrafta, Sam'ın gözlerindeki mutluluk parıltısı hemen dikkat çekiyor.

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Şevval Sam'ın yeni yaş paylaşımına beğeni yağdı

Mutluluktan gözleri parlayan, oynadığı dizide Ender karakteriyle beğeni toplayan ünlü oyuncunun "Yeni yaşımın ilk sabahı, günaydın!" notuyla paylaştığı fotoğrafa takipçilerinden kutlama mesajları yağdı.11 Kasım 1973 doğumlu olan Şevval Sam dün 46 yaşına girdi.

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Şevval Sam'ın yeni yaş paylaşımına beğeni yağdı

Oynadığı dizinin setinde doğum günü sürprizi yapıldı. Konuşma yaparken duygulanan Şevval Sam, rol arkadaşı Eda Ece ile de objektiflere poz verdi.

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Şevval Sam'ın yeni yaş paylaşımına beğeni yağdı

Şevval Sam'ın sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı yatakta ve kafasındaki havluyla verdiği seksi pozu takipçileri tarafından çok beğenildi.

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