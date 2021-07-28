Şeyda-Tuğba Coşkun kardeşler tatilde

Günde 10 km yol yürüdüğünü söyleyen Şeyda Coşkun, "Günde 11 bin adım yapıyor" dedi. Tuğba Coşkun ise "Herkes için geçerli değil, 6-7 km arası yürüseler yeterli oluyor. Biz çok seviyoruz ve vakit ayırabiliyoruz. 10 km yürümek için 1,5 saatinizi ayırmanız lazım” dedi.