Şeyda-Tuğba Coşkun kardeşler tatilde
2005'te evlendiği şovmen Mehmet Ali Erbil'den 2011'de boşanan Tuğba Coşkun, kardeşi ile birlikte tatilde görüntülendi.
2005'te evlendiği şovmen Mehmet Ali Erbil'den 2011'de boşanan Tuğba Coşkun, önceki gün kardeşi Şeyda Coşkun ile birlikte Yalıkavak’ta objektiflere takıldı.
1 / 6
ATV üzerinde görüntülenen ve hayli keyifli oldukları gözlenen Coşkun kardeşler, "Bayram tatilini aileyle geçirdik" şeklinde konuştular.
2 / 6
Bayramda bol bol yemek yediklerini söyleyen Şeyda ve Tuğba Coşkun, "Şimdi onu eritmek için telafisini yapıyoruz" dediler.
3 / 6
Günde 10 km yol yürüdüğünü söyleyen Şeyda Coşkun, "Günde 11 bin adım yapıyor" dedi. Tuğba Coşkun ise "Herkes için geçerli değil, 6-7 km arası yürüseler yeterli oluyor. Biz çok seviyoruz ve vakit ayırabiliyoruz. 10 km yürümek için 1,5 saatinizi ayırmanız lazım” dedi.
4 / 6