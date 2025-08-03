Seyhan Soylu'nun Cübbeli Ahmet itirafı olay oldu: ''En çok istediğim şeydi, ama evli...''
''Sisi'' lakaplı Seyhan Soylu, katıldığı programda Cübbeli Ahmet'in adını duyunca gözyaşlarına boğuldu. Soylu, ''Hayatımda en çok istediğim şeydi. Ama evli...'' ifadelerini kullandı.
Sanat dünyasında ''Sisi'' olarak tanınan Seyhan Soylu, Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programına konuk oldu. Soylu'nun, Cübbeli Ahmet itirafı ise programa damgasını vurdu.
“İlim sahibi deyince aklıma ilk o geliyor” diyen Soylu'ya Gökhan Çınar, “Onu seviyorsun galiba” diye bir soru yöneltti. Bu soru karşısında duygulanan Soylu gözyaşlarını tutamayarak şu ifadeleri kullandı:
"HAYATIMDA EN ÇOK İSTEDİĞİM ŞEYDİ AMA EVLİ"
''Bak işte, yani gerçekten... Ahmet Bey deyince içim başka bir dolu duyguya itiyor, içim titriyor. Hayatımda en çok istediğim şeydi. Ama evli... Onu ilk nerede gördüm? Tatil yerinde jet skiye biniyordu. Hep hayal etmişimdir ne zaman arkasında sarılacağım diye. Beni de gezdirir mi, gezdirmez mi, bilmiyorum. Sonra evli olduğunu öğrendim. Hezeyan yaşadım, heyelan yaşadı ruhum. Durum böyle. 'Ağlamayacağım' diyordum ama gözyaşlarıma hakim olamadım Cübbeli Bey deyince.
Başka bir yerde. Neyi seviyorum o adamda biliyor musun? O adam topluma esprileriyle, hicviyle, zekasıyla dini sevdiriyor. Dinden uzaklaştırmıyor adamı.