Seyhan Soylu'nun Cübbeli Ahmet itirafı olay oldu: ''En çok istediğim şeydi, ama evli...''

"HAYATIMDA EN ÇOK İSTEDİĞİM ŞEYDİ AMA EVLİ"

''Bak işte, yani gerçekten... Ahmet Bey deyince içim başka bir dolu duyguya itiyor, içim titriyor. Hayatımda en çok istediğim şeydi. Ama evli... Onu ilk nerede gördüm? Tatil yerinde jet skiye biniyordu. Hep hayal etmişimdir ne zaman arkasında sarılacağım diye. Beni de gezdirir mi, gezdirmez mi, bilmiyorum. Sonra evli olduğunu öğrendim. Hezeyan yaşadım, heyelan yaşadı ruhum. Durum böyle. 'Ağlamayacağım' diyordum ama gözyaşlarıma hakim olamadım Cübbeli Bey deyince.