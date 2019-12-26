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  3. 26 Aralık 2019 12:50

Şeyma Subaşı: 3 çocuk yapsaydım şimdi rahattım

Acun Ilıcalı ile evliliğini bitirmesinin ardından her yaptığıyla olay olan Şeyma Subaşı'ndan yine çok tartışılan açıklamalar geldi. Katıldığı magazin programında özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Şeyma Subaşı Acun Ilıca

Şeyma Subaşı: 3 çocuk yapsaydım şimdi rahattım

Yaptığı her paylaşım ve açıklamasıyla gündem olmaya devam eden Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu Magazin Noteri isimli programda yaptığı çarpıcı açıklamalarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Şeyma Subaşı: 3 çocuk yapsaydım şimdi rahattım

Acun Ilıcalı'dan daha fazla çocuk yapmadığı için pişman olduğunu belirten Subaşı'nın sözleri ise herkesi şaşkına çevirdi.

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Şeyma Subaşı: 3 çocuk yapsaydım şimdi rahattım

ÇOCUK İTİRAFIYLA DİKKAT ÇEKTİ Şeyma Subaşı, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile uzun yıllar aşk yaşadıktan sonra evlenmiş ve 15 ay sonra tek celsede boşanmışlardı.

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Şeyma Subaşı: 3 çocuk yapsaydım şimdi rahattım

Ilıcalı'dan Melisa adını verdiği bir kız çocuğu olan Şeyma Subaşı, çocukları çok sevdiğini hatta çevresindekiler ona bir anaokulu aç dediğini anlattı.

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