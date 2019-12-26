Şeyma Subaşı: 3 çocuk yapsaydım şimdi rahattım
Acun Ilıcalı ile evliliğini bitirmesinin ardından her yaptığıyla olay olan Şeyma Subaşı'ndan yine çok tartışılan açıklamalar geldi. Katıldığı magazin programında özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Şeyma Subaşı Acun Ilıca
Yaptığı her paylaşım ve açıklamasıyla gündem olmaya devam eden Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu Magazin Noteri isimli programda yaptığı çarpıcı açıklamalarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Acun Ilıcalı'dan daha fazla çocuk yapmadığı için pişman olduğunu belirten Subaşı'nın sözleri ise herkesi şaşkına çevirdi.
ÇOCUK İTİRAFIYLA DİKKAT ÇEKTİ Şeyma Subaşı, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile uzun yıllar aşk yaşadıktan sonra evlenmiş ve 15 ay sonra tek celsede boşanmışlardı.