  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 25 Aralık 2018 11:05

Şeyma Subaşı'nın bikinili amuda kalkmış pozu olay oldu

Acun Ilıcalı ile bir yıl süren evliliğini bitiren Şeyma Subaşı Miami'de yakın arkadaşlarıyla tatilin keyfini çıkarıyor. Geçtiğimiz hafta kızı Melisa'yı da alarak Miami'ye giden Şeyma Subaşı, tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Şeyma Subaşı'nın bikinili amuda kalkmış pozu olay oldu

Acun Ilıcalı ile evliliği 8 dakikada biten Şeyma Subaşı, sosyal medyada tatil paylaşımlarına devam ediyor. Hatırlanacağı gibi Şeyma Subaşı evlilikleri sırasında verdiği bir röportajda eski eşi Acun Ilıcalı'nın kendisinin paylaşımlarıyla ilgili çok katı kuralları olduğunu belirterek, "bikinili fotoğraf paylaşmama izin vermiyor demişti.

1/ 8
Şeyma Subaşı'nın bikinili amuda kalkmış pozu olay oldu

Ancak görülen o ki, biten evlilikle birlikte Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'ya koyduğu yasaklar da ortadan kalktı.

2/ 8
Şeyma Subaşı'nın bikinili amuda kalkmış pozu olay oldu

Şeyma Subaşı amuda kalktığı bikinili fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Instagram hesabından paylaşım yapan Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına takipçileri de sessiz kalmadı. Şeyma Subaşı'nın bir takipçisi fotoğrafa, "Vay be vücudunun sınırlarını zorlamışsın." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Acun'dan ayrılınca bu da ne yapacağını şaşırdı." yorumunu yaptı.

3/ 8
Şeyma Subaşı'nın bikinili amuda kalkmış pozu olay oldu

Her söylediği ve yaptığı takipçileri tarafından dikkatle incelenen Şeyma Subaşı, son olarak yine ilginç satırlar paylaştı. Subaşı, selfie pozunun altına "Her zaman bir plana ihtiyacınız olmaz… Bazen sadece nefes almanız, güvenmeniz, bırakmanız ve ne olacağını görmeniz gerekir." notunu yazdı.

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM