Şeyma Subaşı'nın bikinili amuda kalkmış pozu olay oldu
Acun Ilıcalı ile bir yıl süren evliliğini bitiren Şeyma Subaşı Miami'de yakın arkadaşlarıyla tatilin keyfini çıkarıyor. Geçtiğimiz hafta kızı Melisa'yı da alarak Miami'ye giden Şeyma Subaşı, tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Acun Ilıcalı ile evliliği 8 dakikada biten Şeyma Subaşı, sosyal medyada tatil paylaşımlarına devam ediyor. Hatırlanacağı gibi Şeyma Subaşı evlilikleri sırasında verdiği bir röportajda eski eşi Acun Ilıcalı'nın kendisinin paylaşımlarıyla ilgili çok katı kuralları olduğunu belirterek, "bikinili fotoğraf paylaşmama izin vermiyor demişti.
Ancak görülen o ki, biten evlilikle birlikte Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'ya koyduğu yasaklar da ortadan kalktı.
Şeyma Subaşı amuda kalktığı bikinili fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Instagram hesabından paylaşım yapan Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına takipçileri de sessiz kalmadı. Şeyma Subaşı'nın bir takipçisi fotoğrafa, "Vay be vücudunun sınırlarını zorlamışsın." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Acun'dan ayrılınca bu da ne yapacağını şaşırdı." yorumunu yaptı.