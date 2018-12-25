Şeyma Subaşı'nın bikinili amuda kalkmış pozu olay oldu

Her söylediği ve yaptığı takipçileri tarafından dikkatle incelenen Şeyma Subaşı, son olarak yine ilginç satırlar paylaştı. Subaşı, selfie pozunun altına "Her zaman bir plana ihtiyacınız olmaz… Bazen sadece nefes almanız, güvenmeniz, bırakmanız ve ne olacağını görmeniz gerekir." notunu yazdı.



