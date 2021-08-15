Şeyma Subaşı bikinili pozları ile nefes kesti
Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, yeni bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
Evlilik hazırlığı yaparken bebeğini düşüren ve Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı sevgilisiyle barıştıktan sonra soluğu Bodrum'da aldı.
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Subaşı geçtiğimiz günlerde de annesi, babası ve sevgilisiyle birlikte tekne tatili yapmıştı.
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Bodrum tatiline devam eden Subaşı yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
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Subaşı son olarak minik bikinisiyle verdiği pozları paylaştı.
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