En çok konuşulan fenomen Şeyma Subaşı oldu

Nusret Gökçe

Nusret 792 haberle listenin ikincisi oldu. Ocak ayında, Alişan'ın yaptığı itiraf onu ön sıralara taşıdı. Nusret Gökçe'nin, dükkan açmak için parasının olmadığı bir dönemde Alişan'a ortaklık teklif ettiği ortaya çıktı. 43 yaşındaki türkücü Alişan, o günlerde bu ortaklığa cesaret edemediği için Nusret'i reddettiğini belirtti. Öte yandan Türkiye'deki 5 restoranının 1 günlük gelirini Elazığ'daki depremzedelere bağışlayan Nusret, Ocak ayında en çok habere konu olan isimler arasında yerini aldı.