En çok konuşulan fenomen Şeyma Subaşı oldu
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, Ocak ayında en çok haber konusu olan sosyal medya fenomenlerini açıkladı. Listenin ilk sırasında Şeyma Subaşı yer aldı.
Şeyma Subaşı
Listenin birincisi 991 haberle Şeyma Subaşı oldu. Bebek'teki cafesini kapatma kararı alan Şeyma, haberlere en çok konu olan fenomenler arasında zirveye oturdu.
Nusret Gökçe
Nusret 792 haberle listenin ikincisi oldu. Ocak ayında, Alişan'ın yaptığı itiraf onu ön sıralara taşıdı. Nusret Gökçe'nin, dükkan açmak için parasının olmadığı bir dönemde Alişan'a ortaklık teklif ettiği ortaya çıktı. 43 yaşındaki türkücü Alişan, o günlerde bu ortaklığa cesaret edemediği için Nusret'i reddettiğini belirtti. Öte yandan Türkiye'deki 5 restoranının 1 günlük gelirini Elazığ'daki depremzedelere bağışlayan Nusret, Ocak ayında en çok habere konu olan isimler arasında yerini aldı.
Ezgi Mola
Ezgi Mola 474 haberle listenin üçüncüsü oldu. Alice Müzikali'ndeki başarısı, sosyal medyada farkındalık adına yaptığı paylaşımlar v ereklam filmiyle ön plana çıkan güzel oyuncu Ocak ayının en çok konuşulan fenomenleri arasında yerini aldı.