Şeyma Subaşı bu sefer söylediği değil, söylemediği şeyle hedef oldu
Uzun süredir aşk yaşadığı ve "aradığım aşkı onda buldum, ruhum onunla evli" dediği Brezilyalı yakışıklı model Marlon Teixeira'dan ayrılan Şeyma Subaşı Bali'deki yaz tatiline devam ediyor. Şeyma Subaşı'nın tatilinden yayınladığı cesur pozlar ise olay oldu...
2017 yılında Acun Ilıcalı ile nikah masasına oturan ve 2018 yılında boşanan Şeyma Subaşı o günden bu yana hem yaşadığı aşklar hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
Attığı her adım olay olan Şeyma Subaşı sık sık yaptığı açıklamalarla da gündeme geliyor.
Ancak bu sefer Şeyma Subaşı yaptığı değil yapmadığını söylediği bir açıklamasıyla gündemde.
Artık bir sosyal medya fenomenine dönüşen ve kendi markası için sosyal medyada peş peşe paylaşımlar yapan Şeyma Subaşı hakkında geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir iddia ortaya atılmıştı.
