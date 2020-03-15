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  3. 15 Mart 2020 00:00

Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'ya koronavirüsü karantinası

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Koronavirüsü testinden geçirilen Şeyma Subaşı ile İtalyan sevgilisi Guido Senia, '14 gün evden çıkmama' şartıyla eve gönderildi. Şeyma Subaşı da konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı.

Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'ya koronavirüsü karantinası

Yurtdışından Türkiye’ye geldikten sonra '14 gün evde kalma' kuralına uymadığı iddiasıyla büyük tepki çeken Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia ile ilgili İçişleri Bakanlığı'nın harekete geçmesinin ardından yeni gelişmeler yaşandı. 

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Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'ya koronavirüsü karantinası

Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi dün geceyi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdi.

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Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'ya koronavirüsü karantinası

Hastanede bir gece kalan çiftin 'Korona Virüsü' test sonuçları 'negatif' çıkınca çift, 14 günlük karantina için evlerine gönderildi. 

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Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'ya koronavirüsü karantinası

ŞEYMA SUBAŞI AÇIKLAMA YAPTI Subaşı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

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