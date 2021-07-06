Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi ile barıştı mı?
Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrılıp üzerinden zaman geçmeden yeniden barışarak magazin gündemine bomba gibi düştü.
Önce evlenme teklifi alan, sonra hamile olduğunu açıklayan ve hemen ardından düşük haberi veren Şeyma Subaşı, şimdi hem sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştı hem de eski İtalyan sevgilisi DJ Guido ile aynı tatil yerinden paylaşım yapıyor!
Geçtiğimiz günlerde Mısırlı sevgilisinden ayrıldığını açıklayan Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile barıştı. Önceki gün Alsaloussi ve arkadaşlarıyla tekne turu yapan Subaşı'nın tek taşını da yeniden taktığı görüldü. İlişkileri aylardır konuşulan Şeyma Subaşı (30) ve Mohammed Alsaloussi (36) barıştı. Çift aralarındaki buzları eritti ve aşklarına yeniden şans verdi. Ayrılıklarıyla ilgili pek çok iddia ortaya atılan Subaşı ve Alsaloussi, Ibiza'daki tatillerine kaldıkları yerden devam ediyor.
Ardından Instagram hesabından dans ettiği bir videosunu da paylaşan Subaşı'nın, tektaşını yeniden taktığı ortaya çıktı.
Subaşı, kısa bir süre sonra Alsaloussi ile yer aldığı paylaşımlarını sosyal medya hesabından kaldırdı.