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  3. 12 Ocak 2021 09:36

Şeyma Subaşı o sözleri affetmedi! 2.5 yıl hapsi istendi

Adana Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Hüseyin Sözlü, geçtiğimiz aylarda Şeyma Subaşı hakkında bir paylaşım yaptı.

Şeyma Subaşı o sözleri affetmedi! 2.5 yıl hapsi istendi

Adana Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Hüseyin Sözlü, geçtiğimiz aylarda Şeyma Subaşı hakkında bir paylaşım yaptı.

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Şeyma Subaşı o sözleri affetmedi! 2.5 yıl hapsi istendi

Yeniden başkanlık için yarışan ve seçimi %42,83 oy ile ikinci sırada tamamlayan Sözlü, "Bilcümle taklacılar, Acun'dan boşanmış Şeyma gibi anında başka kucaklara atlayıp, üzerine bir de dava adamlığı adına habire vecizeler paylaşmazlar mı! Ahlak üzerine ahkam kesmezler mi!" ifadelerini kullandı.

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Şeyma Subaşı o sözleri affetmedi! 2.5 yıl hapsi istendi

O SÖZLERİ İHBAR ETTİ
Bunun üzerine Şeyma Subaşı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Kişilik haklarının rencide edildiğini, kamuoyunda tanınmış biri kişi olarak Sözlü'nün bu sözleri nedeniyle küçük düşürüldüğünü ve itibarının zedelendiğini belirtti. Subaşı'nın ihbarı üzerine Hüseyin Sözlü hakkında soruşturma başlatıldı.

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Şeyma Subaşı o sözleri affetmedi! 2.5 yıl hapsi istendi

ŞEYMA RAHATSIZ OLMAMIŞTI SAVUNMASI
Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Sözlü, belirtilen paylaşımı kendisinin yaptığını, değişik sitelerde bu başlık tarzında haberlerin yapılmış olduğunu, Şeyma Subaşı'nın bu haberlerden rahatsızlık duymadığını fakat kendisinin eleştiri amaçlı yaptığı kesinlikle hakaret ve rencide amacı gütmediği paylaşımından dolayı neden şikayetçi olduğunu anlayamadığını, kesinlikle hakaret kastı ile paylaşım yapmadığını beyan etti.

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