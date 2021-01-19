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  3. 19 Ocak 2021 07:26

Şeyma Subaşı sevgilisinin lüks araçlarını paylaştı! Tepki yağdı

Şeyma Subaşı, Guido Senia ile ilişkisini bitirmesinin hemen ardından Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Şeyma Subaşı sevgilisinin lüks araçlarını paylaştı! Tepki yağdı

Şeyma Subaşı, Guido Senia ile ilişkisini bitirmesinin hemen ardından Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Şeyma Subaşı sevgilisinin lüks araçlarını paylaştı! Tepki yağdı

Geçtiğimiz günlerde Saloussi ile paylaştığı fotoğrafla ilişkisini duyuran Subaşı, bu sefer de sevgilisinin lüks araçlarını paylaştı.

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Şeyma Subaşı sevgilisinin lüks araçlarını paylaştı! Tepki yağdı

Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olduğu iddia edilen Mohammed Al Saloussi'nin arabasıyla uğraştığı anları paylaşan Subaşı'na tepkiler gecikmedi. Sosyal medyada, 'Anladık şeyh oğluyla birliktesin' yorumları yapıldı.

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Şeyma Subaşı sevgilisinin lüks araçlarını paylaştı! Tepki yağdı

Tatil için gittiği Miami'den ev aldığını duyuran Şeyma Subaşı, katıldığı parti öncesi paylaştığı Ferrari marka araç ile aşkın ilk sinyallerini vermişti. Aracın sağ koltuğunda oturan Subaşı'nın çektiği görüntüler yeni aşk dedikodusunun fitilini ateşlemişti.

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