Şeyma Subaşı sevgilisinin lüks araçlarını paylaştı! Tepki yağdı
Şeyma Subaşı, Guido Senia ile ilişkisini bitirmesinin hemen ardından Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Şeyma Subaşı, Guido Senia ile ilişkisini bitirmesinin hemen ardından Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Geçtiğimiz günlerde Saloussi ile paylaştığı fotoğrafla ilişkisini duyuran Subaşı, bu sefer de sevgilisinin lüks araçlarını paylaştı.
Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olduğu iddia edilen Mohammed Al Saloussi'nin arabasıyla uğraştığı anları paylaşan Subaşı'na tepkiler gecikmedi. Sosyal medyada, 'Anladık şeyh oğluyla birliktesin' yorumları yapıldı.