Şeyma Subaşı tatil masraflarını nasıl karşıladığını açıkladı
Acun Ilıcalı ile anlaşmalı boşanmasının ardından Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı son yaptığı açıklamalarla yeniden gündem olmayı başardı. Sık sık yurtdışı seyahatlerine çıkan ve Instagram hesabından her ya
Şeyma Subaşı açıklamaları ile yine adından söz ettirmeyi başardı. Katıldığı bir magazin programında kendisi hakkında merak edilen soruları yanıtlayan Şeyma Subaşı tatil masraflarını nasıl karşıladığını anlatınca sosyal medyada ti'ye alındı.
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, çıktığı tatillerle magazin gündemine gelmeye devam ediyor.
Neredeyse her ayın yarısını yurt dışında geçiren Şeyma Subaşı, programda tatil masraflarını kimin ödediğini bir magazin programında açıkladı. Sosyal medya fenomeni, "Acun, Melisa'yla olan üç tatilimi karşılıyor, anlaşmamız var. Guido, beraber gittiğimiz tüm tatil masraflarını ödüyor, kuruş ödetmiyor" dedi. Subaşı, kalan tatillerini de reklam ve davetler sayesinde ödediğini dile getirdi.