Şeyma Subaşı tatil masraflarını nasıl karşıladığını açıkladı

Neredeyse her ayın yarısını yurt dışında geçiren Şeyma Subaşı, programda tatil masraflarını kimin ödediğini bir magazin programında açıkladı. Sosyal medya fenomeni, "Acun, Melisa'yla olan üç tatilimi karşılıyor, anlaşmamız var. Guido, beraber gittiğimiz tüm tatil masraflarını ödüyor, kuruş ödetmiyor" dedi. Subaşı, kalan tatillerini de reklam ve davetler sayesinde ödediğini dile getirdi.