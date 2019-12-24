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  3. 24 Aralık 2019 12:01

Şeyma Subaşı tatil masraflarını nasıl karşıladığını açıkladı

Acun Ilıcalı ile anlaşmalı boşanmasının ardından Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı son yaptığı açıklamalarla yeniden gündem olmayı başardı. Sık sık yurtdışı seyahatlerine çıkan ve Instagram hesabından her ya

Şeyma Subaşı tatil masraflarını nasıl karşıladığını açıkladı

Şeyma Subaşı açıklamaları ile yine adından söz ettirmeyi başardı. Katıldığı bir magazin programında kendisi hakkında merak edilen soruları yanıtlayan Şeyma Subaşı tatil masraflarını nasıl karşıladığını anlatınca sosyal medyada ti'ye alındı.

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Şeyma Subaşı tatil masraflarını nasıl karşıladığını açıkladı

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, çıktığı tatillerle magazin gündemine gelmeye devam ediyor.

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Şeyma Subaşı tatil masraflarını nasıl karşıladığını açıkladı

Neredeyse her ayın yarısını yurt dışında geçiren Şeyma Subaşı, programda tatil masraflarını kimin ödediğini bir magazin programında açıkladı. Sosyal medya fenomeni, "Acun, Melisa'yla olan üç tatilimi karşılıyor, anlaşmamız var. Guido, beraber gittiğimiz tüm tatil masraflarını ödüyor, kuruş ödetmiyor" dedi. Subaşı, kalan tatillerini de reklam ve davetler sayesinde ödediğini dile getirdi.

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Şeyma Subaşı tatil masraflarını nasıl karşıladığını açıkladı

EN ÇOK HABERİ YAPILAN 2. KİŞİ Programda çarpıcı açıklamalar yapmaya devam eden Şeyma Subaşı,en çok haberi yapılan ikinci kişi olmasıyla alakalı da konuştu.

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