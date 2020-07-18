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  3. 18 Temmuz 2020 10:10

Şeyma Subaşı tedbirleri hiçe saydı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, ortalığı karıştırdı… Geçtiğimiz günlerde yakın dostlarıyla soluğu Çeşme'de alan Subaşı, önceki gece bir otelde düzenlenen partiye katıldı. Instagram'da 3.2 milyon kişi tarafından takip edilen Subaşı, partide çektiği görüntüleri de anbean takipçileriyle paylaştı.

Şeyma Subaşı tedbirleri hiçe saydı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, ortalığı karıştırdı… Geçtiğimiz günlerde yakın dostlarıyla soluğu Çeşme'de alan Subaşı, önceki gece bir otelde düzenlenen partiye katıldı. Instagram'da 3.2 milyon kişi tarafından takip edilen Subaşı, partide çektiği görüntüleri de anbean takipçileriyle paylaştı.

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Şeyma Subaşı tedbirleri hiçe saydı

İddialara göre gecenin ilerleyen saatlerinde ise gürültüden rahatsız olan bir vatandaş, Subaşı'nın paylaştığı görüntülerden partinin tam adresini belirleyip polise ihbarda bulundu.

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Şeyma Subaşı tedbirleri hiçe saydı

İddiaya göre Subaşı'nın bu paylaşımı üzerine ekipler, mekanı bastı.

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Şeyma Subaşı tedbirleri hiçe saydı

HERKESİ ELE VERDİ İhbar üzerine harekete geçen ekipler, otele baskın yaptı. Ekipler, içerideki 200 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal ettikleri için 3 bin 250'şer lira ceza yazdı.

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