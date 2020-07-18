Şeyma Subaşı tedbirleri hiçe saydı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, ortalığı karıştırdı… Geçtiğimiz günlerde yakın dostlarıyla soluğu Çeşme'de alan Subaşı, önceki gece bir otelde düzenlenen partiye katıldı. Instagram'da 3.2 milyon kişi tarafından takip edilen Subaşı, partide çektiği görüntüleri de anbean takipçileriyle paylaştı.