Şeyma Subaşı tedbirleri hiçe saydı
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, ortalığı karıştırdı… Geçtiğimiz günlerde yakın dostlarıyla soluğu Çeşme'de alan Subaşı, önceki gece bir otelde düzenlenen partiye katıldı. Instagram'da 3.2 milyon kişi tarafından takip edilen Subaşı, partide çektiği görüntüleri de anbean takipçileriyle paylaştı.
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, ortalığı karıştırdı… Geçtiğimiz günlerde yakın dostlarıyla soluğu Çeşme'de alan Subaşı, önceki gece bir otelde düzenlenen partiye katıldı. Instagram'da 3.2 milyon kişi tarafından takip edilen Subaşı, partide çektiği görüntüleri de anbean takipçileriyle paylaştı.
İddialara göre gecenin ilerleyen saatlerinde ise gürültüden rahatsız olan bir vatandaş, Subaşı'nın paylaştığı görüntülerden partinin tam adresini belirleyip polise ihbarda bulundu.