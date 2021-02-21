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  3. 21 Şubat 2021 21:39

Şeyma Subaşı teknede aşka geldi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammad Alsaloussi ile birlikte verdiği yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Şeyma Subaşı teknede aşka geldi

Instagram'da üç milyon takipçisi bulunan ünlü fenomen Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi iş insanı Mohammed Alsaloussi ile aşk dolu pozlarını yayınlamaya devam ediyor.
Sevgilisine sarıldığı yeni fotoğrafları "Güvende hissediyorum. Çok seviliyorum. Seninle kraliçe gibiyim. Aşığım" mesajıyla paylaşan Subaşı, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Şeyma Subaşı teknede aşka geldi

Mısırlı aşkıyla en özel anları sosyal medya hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, Sevgililer Günü'nde sevgilisinin kucağında olduğu bir fotoğrafı yayınlamıştı.

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Şeyma Subaşı teknede aşka geldi

Subaşı, bir diğer paylaşımına, "Beni sadece bugün değil, her gün dünyanın en şanslı kızı gibi özel hissettiren adam. Hayatımda olduğun için teşekkürler. Tamamen seninim" notunu düşmüştü.

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Şeyma Subaşı teknede aşka geldi

Fenomen, sevgilisinin kucağında bir poz daha paylaşmıştı. Mısırlı iş insanının eli kalçasında olan Subaşı, kalça kısmını emojiyle sansürlemişti.

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