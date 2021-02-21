Şeyma Subaşı teknede aşka geldi
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammad Alsaloussi ile birlikte verdiği yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
Instagram'da üç milyon takipçisi bulunan ünlü fenomen Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi iş insanı Mohammed Alsaloussi ile aşk dolu pozlarını yayınlamaya devam ediyor.
Sevgilisine sarıldığı yeni fotoğrafları "Güvende hissediyorum. Çok seviliyorum. Seninle kraliçe gibiyim. Aşığım" mesajıyla paylaşan Subaşı, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.
Mısırlı aşkıyla en özel anları sosyal medya hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, Sevgililer Günü'nde sevgilisinin kucağında olduğu bir fotoğrafı yayınlamıştı.
Subaşı, bir diğer paylaşımına, "Beni sadece bugün değil, her gün dünyanın en şanslı kızı gibi özel hissettiren adam. Hayatımda olduğun için teşekkürler. Tamamen seninim" notunu düşmüştü.