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  3. 14 Eylül 2019 16:40

Şeyma Subaşı ve Guido Senia bayrağın üzerine basarak poz verdi

Yeni okula başlayan kızını bırakıp tatile gitmesiyle tepki çeken Şeyma Subaşı'ndan olay olacak yeni paylaşım geldi. Sevgilisi Guido Senia ile Londra'da olan Şeyma Subaşı İngiliz bayrağının üstünde poz verdi. Takipçileri, Şeyma'nın

Şeyma Subaşı ve Guido Senia bayrağın üzerine basarak poz verdi

Acun Ilılcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, bu kez de sevgilisiyle Londra'ya gitti.

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Şeyma Subaşı ve Guido Senia bayrağın üzerine basarak poz verdi

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi olan Subaşı bu kez de sevgilisi ile birlikte tepki çeken bir paylaşıma imza attı.

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Şeyma Subaşı ve Guido Senia bayrağın üzerine basarak poz verdi

Londra sokaklarında verdiği pozları paylaşan Şeyma Subaşı, Guido Senia ile büyük bir İngiliz bayrağının üstünde Blenheim Sarayı'nın önünde poz verdi. Subaşı sevgilisi ile olan fotoğrafının altına "Zafer bir seçenek değil" notunu düştü.

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Şeyma Subaşı ve Guido Senia bayrağın üzerine basarak poz verdi

Şeyma'nın paylaşımının altına "Biz bayrağı göklerde taşırız, onlar bayrağın üstünde gezer" yorumları geldi.

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