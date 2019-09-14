Şeyma Subaşı ve Guido Senia bayrağın üzerine basarak poz verdi
Yeni okula başlayan kızını bırakıp tatile gitmesiyle tepki çeken Şeyma Subaşı'ndan olay olacak yeni paylaşım geldi. Sevgilisi Guido Senia ile Londra'da olan Şeyma Subaşı İngiliz bayrağının üstünde poz verdi. Takipçileri, Şeyma'nın
Acun Ilılcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, bu kez de sevgilisiyle Londra'ya gitti.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi olan Subaşı bu kez de sevgilisi ile birlikte tepki çeken bir paylaşıma imza attı.
Londra sokaklarında verdiği pozları paylaşan Şeyma Subaşı, Guido Senia ile büyük bir İngiliz bayrağının üstünde Blenheim Sarayı'nın önünde poz verdi. Subaşı sevgilisi ile olan fotoğrafının altına "Zafer bir seçenek değil" notunu düştü.