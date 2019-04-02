Şeyma Subaşı ve Itır Esen'in kitap kavgası
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'yla adı aşk dedikodularına karışan Itır Esen, sosyal medyadan birbirlerine gönderme yapmaya başladı.
Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine kilitlenmişken, magazin dünyasında da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Geçtiğimiz günlerde Miss Turkey 2017 yarışmasında tacı elinden alınan Itır Esen'le aşk yaşadığı konuşulan Acun Ilıcalı'dan bir hamle gelmiş Ilıcalı ve Itır Esen, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibe almıştı.
GÖNDERMEDE BULUNDU
Tüm bu gelişmelerin ardından Itır Esen, Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz yıl tek celsede boşandığı Şeyma Subaşı'na göndermede bulundu.