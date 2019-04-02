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  3. 02 Nisan 2019 12:11

Şeyma Subaşı ve Itır Esen'in kitap kavgası

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'yla adı aşk dedikodularına karışan Itır Esen, sosyal medyadan birbirlerine gönderme yapmaya başladı.

Şeyma Subaşı ve Itır Esen'in kitap kavgası

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine kilitlenmişken, magazin dünyasında da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

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Şeyma Subaşı ve Itır Esen'in kitap kavgası

Geçtiğimiz günlerde Miss Turkey 2017 yarışmasında tacı elinden alınan Itır Esen'le aşk yaşadığı konuşulan Acun Ilıcalı'dan bir hamle gelmiş Ilıcalı ve Itır Esen, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibe almıştı.

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Şeyma Subaşı ve Itır Esen'in kitap kavgası

GÖNDERMEDE BULUNDU

Tüm bu gelişmelerin ardından Itır Esen, Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz yıl tek celsede boşandığı Şeyma Subaşı'na göndermede bulundu.

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Şeyma Subaşı ve Itır Esen'in kitap kavgası

Esen, sosyal medyada yeni akım olan kitapları aksesuar olarak kullanma modasına uyan Subaşı'na "Kitaplar aksesuar değildir" yorumuyla göndermede bulundu.

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