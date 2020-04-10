Şeyma Subaşı'nın Demet Akalın sessizliği!
Sevgilisi Guido Senia ile önceki gün Arnavutköy'de objektiflere yansıyan Şeyma Subaşı, yastık paylaşımını eleştiren Demet Akalın ile ilgili sorulara yanıt vermedi.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şeyma Subaşı, önceki gün sevgilisi Guido Senia ile Arnavutköy'de yürüyüş yaparken görüntülendi.
Muhabirlerin "Maskeniz takılı değil" sözlerine Şeyma Subaşı, "Önemli değil. Biraz dolaşmak istedik. Şimdi izin verirseniz evimize gitmek istiyoruz. İyi günler dileriz" şeklinde yanıt verdi.
Subaşı, yastık paylaşımını eleştiren Demet Akalın ile ilgili soruları ise umursamaz bir tavır sergileyerek yanıtsız bıraktı.