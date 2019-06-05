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  3. 05 Haziran 2019 15:44

Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşım

Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı ile evliliklerini sonlandıran Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Düzenli olarak egzersiz yapan Subaşı, düzgün fiziğiyle beğeni topladı.

Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşım

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Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşım

Bir süredir boks antrenmanları yaparken çekilmiş fotoğrafları hesabından paylaşan ve düzenli olarak spor yapan Şeyma Subaşı yaz mevsimine ne kadar hazır olduğunu yaptığı paylaşımla gösterdi.

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Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşım

Sosyal medya hesabından bikinili karelerini paylaşan ve karın kaslarını gözler önüne seren Subaşı bir yandan eleştirildi bir yandan da vücudunun fit görüntüsü üzerinden çok sayıda övgü aldı.

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Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşım

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