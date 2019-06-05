Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşım
Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı ile evliliklerini sonlandıran Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Düzenli olarak egzersiz yapan Subaşı, düzgün fiziğiyle beğeni topladı.
Bir süredir boks antrenmanları yaparken çekilmiş fotoğrafları hesabından paylaşan ve düzenli olarak spor yapan Şeyma Subaşı yaz mevsimine ne kadar hazır olduğunu yaptığı paylaşımla gösterdi.
Sosyal medya hesabından bikinili karelerini paylaşan ve karın kaslarını gözler önüne seren Subaşı bir yandan eleştirildi bir yandan da vücudunun fit görüntüsü üzerinden çok sayıda övgü aldı.