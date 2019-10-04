Şeyma Subaşı'dan ikinci çocuk sinyali

"BİR ÇOCUK DAHA İSTİYORUM" Instagram'da bir arkadaşıyla yazışırken çocuğunun bebeklik günlerini çok özlediğini kaydeden Şeyma Subaşı bir fanına da "Çok hızlı geçti" diye yazdı. Subaşı bebek konusundaki gelen "Bir çocuğun mu var", sorusuna "Sanırım ben bir tane daha istiyorum" cevap verdi.