Şeyma Subaşı'dan ikinci çocuk sinyali
Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, ikinci kez anne olmak istediğini söyledi.
Acun Ilıcalı'dan 5 buçuk yaşında Melisa adından kızı olan Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken bir yorum geldi.
YENİDEN ÇOCUK İSTİYOR Sevgilisi Guido ile evleneceğine dair herhangi bir ipucu vermeyen Subaşı, yeniden çocuk istediğini dile getirdi. Subaşı bu isteğini bir arkadaşının sorusuna cevap olarak verdiği yorumda dile getirdi.
"BİR ÇOCUK DAHA İSTİYORUM" Instagram'da bir arkadaşıyla yazışırken çocuğunun bebeklik günlerini çok özlediğini kaydeden Şeyma Subaşı bir fanına da "Çok hızlı geçti" diye yazdı. Subaşı bebek konusundaki gelen "Bir çocuğun mu var", sorusuna "Sanırım ben bir tane daha istiyorum" cevap verdi.