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  3. 14 Ocak 2019 15:34

Şeyma Subaşı'dan Itır Esen yorumu

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, uzun bir yurt dışı tatilinin ardından İstanbul'a döndü.

Şeyma Subaşı'dan Itır Esen yorumu

Kızı Melisa ve yeğeni Duru ile birlikte İstinye'de görüntülenen gelen Şeyma Subaşı, alışveriş turu sırasında objektiflere takıldı. Subaşı, Acun Ilıcalı'nın Itır Esen birlikte olduğunun iddiaları üzerine açıklama yaptı.

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Şeyma Subaşı'dan Itır Esen yorumu

Boşanmanın ardından Fransız Dj Guido Senia ile aşk dedikoduları çıkan Şeyma Subaşı muhabirlerin aşk haberlerini sorması üzerine gülümseyerek, "Ben şu an mutluyum, başka bir şey söyleyemem." dedi.

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Şeyma Subaşı'dan Itır Esen yorumu

Acun Ilıcalı'nın Itır Esen ile birlikte olduğunun iddiaları hatırlatılması üzerine söze giren Subaşı, "Sosyal medyada öyle şeyler var gördüm. Ben hayatımdan mutluyum. O da mutlu olsun isterim tabi ki." ifadelerini kullandı.

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Şeyma Subaşı'dan Itır Esen yorumu

Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Şeyma Subaşı daha sonra kızı ve yeğeni ile birlikte önce oyuncak mağazasına sonra da eğlence merkezine giderek doyasıya eğlendiler.

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