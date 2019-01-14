Şeyma Subaşı'dan Itır Esen yorumu
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, uzun bir yurt dışı tatilinin ardından İstanbul'a döndü.
Kızı Melisa ve yeğeni Duru ile birlikte İstinye'de görüntülenen gelen Şeyma Subaşı, alışveriş turu sırasında objektiflere takıldı. Subaşı, Acun Ilıcalı'nın Itır Esen birlikte olduğunun iddiaları üzerine açıklama yaptı.
Boşanmanın ardından Fransız Dj Guido Senia ile aşk dedikoduları çıkan Şeyma Subaşı muhabirlerin aşk haberlerini sorması üzerine gülümseyerek, "Ben şu an mutluyum, başka bir şey söyleyemem." dedi.
Acun Ilıcalı'nın Itır Esen ile birlikte olduğunun iddiaları hatırlatılması üzerine söze giren Subaşı, "Sosyal medyada öyle şeyler var gördüm. Ben hayatımdan mutluyum. O da mutlu olsun isterim tabi ki." ifadelerini kullandı.