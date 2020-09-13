Şeyma Subaşı’dan ''Sinan Urfalı ile aşk'' açıklaması
Uzun süredir İtalyan Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, kısa bir süre önce ilişkisini sonlandırmıştı.
Uzun süredir İtalyan Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, kısa bir süre önce ilişkisini sonlandırmıştı.
Guido Senia ile ayrılmasının ardından adı çeşitli kişilerle aşk dedikodusuna karışan Subaşı, son olarak Sinan Urfalı ile ilişki yaşadığı haberleriyle gündeme geldi.
Önceki akşam yemek çıkışı görüntülenen Şeyma Subaşı, muhabirlerin aşk sorularına verdiği yanıt ile şaşırtmadı.