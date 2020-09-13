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  3. 13 Eylül 2020 00:50

Şeyma Subaşı’dan ''Sinan Urfalı ile aşk'' açıklaması

Uzun süredir İtalyan Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, kısa bir süre önce ilişkisini sonlandırmıştı.

Şeyma Subaşı’dan ''Sinan Urfalı ile aşk'' açıklaması

Uzun süredir İtalyan Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, kısa bir süre önce ilişkisini sonlandırmıştı.

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Şeyma Subaşı’dan ''Sinan Urfalı ile aşk'' açıklaması

Guido Senia ile ayrılmasının ardından adı çeşitli kişilerle aşk dedikodusuna karışan Subaşı, son olarak Sinan Urfalı ile ilişki yaşadığı haberleriyle gündeme geldi.

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Şeyma Subaşı’dan ''Sinan Urfalı ile aşk'' açıklaması

Önceki akşam yemek çıkışı görüntülenen Şeyma Subaşı, muhabirlerin aşk sorularına verdiği yanıt ile şaşırtmadı.

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Şeyma Subaşı’dan ''Sinan Urfalı ile aşk'' açıklaması

Şeyma Subaşı, önceki akşam Bebek Balıkçısı'nda objektiflere yansıdı. Şeyma Subaşı, muhabirlerin aşk sorularına, "Haberler doğru değil. Hayatımda kimse yok" dedi.

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