Şeyma Subaşı'nın 550 bin TL'lik cezaya tepkisi bu oldu
Instagram hesabında yaptığı bir paylaşıma "reklam" ibaresi koymadığı için 550 bin TL ceza kesilen Şeyma Subaşı'nın magazin gündemi bu cezayı konuşurken yaptığı yeni paylaşım olay oldu.
Güzelliği ve tarzı ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Şeyma Subaşı iddialı pozlarını sosyal medyadan aralıksız paylaşmaya devam ediyor.
1 / 8
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda Şeyma Subaşı'ya farklı tarihlerde, 5 farklı markanın reklamını yaptığını ama bunu gizlediği gerekçesiyle 550 bin TL para cezası kesilmişti.
2 / 8
Konuyla ilgili olarak ağzını bıçak açmayan Şeyma Subaşı'dan bugün dikkat çeken bir paylaşım geldi.
3 / 8
Ticaret Bakanlığı tarafından 550 bin lira cezaya çarptırılan Şeyma Subaşı, neşesinden hiçbir şey kaybetmedi.
4 / 8