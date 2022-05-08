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Şeyma Subaşı'nın bikinili paylaşımı yine olay oldu

Özel hayatının yanı sıra sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Şeyma Subaşı bikinisinin altını sıyırıp güneş yanığını gösterdi.

Şeyma Subaşı'nın bikinili paylaşımı yine olay oldu - Resim: 1

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrılıp ülkeye apar topar dönen ve Hacı Sabancı ile yakalanıp adı aşk dedikodularına karışan Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını...

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Şeyma Subaşı'nın bikinili paylaşımı yine olay oldu - Resim: 2

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı tatil pozlarıyla dikkat çekti. Bikinisiyle ayna karşısında poz veren Subaşı güneş yanıklarını göstermek için ilginç bir yola başvurdu.

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Şeyma Subaşı'nın bikinili paylaşımı yine olay oldu - Resim: 3

Subaşı, kendini çektiği videosunda bir anda bikinisinin altını sıyırdı.

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Şeyma Subaşı'nın bikinili paylaşımı yine olay oldu - Resim: 4

Bronzluğunu göstermek isteyen Subaşı'nın bu hareketi, sosyal medyada tepki çekti.

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