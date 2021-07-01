Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisinden olay paylaşım
Evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin ayrılık kararının yankıları sürüyor. Yeni bir Instagram hesabı açan Alsaloussi'nin ''Hazır mısınız?'' paylaşımı magazin gündemine bomba gibi düştü.
Şeyma Subaşı ve eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor.
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7 aylık birlikteliğini ani bir kararla bitiren Şeyma Subaşı İbiza tatiline kızı Melisa ile devam ederken, Mohammed Alsaloussi'den şaşırtan bir hamle geldi.
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Ayrılık haberlerinden sonra adeta sırra kadem basan Mohammed Alsaloussi, yeni Instagram hesabı açtı.
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Kısa süre içinde 80 bine yakın takipçi kazanan Alsaloussi'nin paylaşımı ise özellikle Türk takipçilerini meraklandırdı.
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