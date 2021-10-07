Şeyma Subaşı’nın estetikler öncesi fotoğraflarını gören Şeyma'yı tanıyamadı
Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı’nın estetiksiz hali ortaya çıktı.
Şeyma Subaşı iddialı paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.
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Şeyma Subaşı, Temmuz ayında Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştığını açıklamıştı.
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Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bu kez eski fotoğraflarıyla gündeme geldi.
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31 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın geçen yıllar içerisinde estetik yaptırıp yaptırmadığı sosyal medyada tartışma konusu oldu.
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