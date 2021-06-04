Şeyma Subaşı'nın milyarder sevgilisi için bomba iddia: Her şeyi sahte
Şeyma Subaşı'nın evlilik teklifi aldığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında ilginç iddialar ortaya atıldı. Daha önce çalıntı Ferrari olayıyla gündeme gelen Alsaloussi'nin çoğu malının sahte olduğu ve mankenlerle birliktelik yaşayarak reklamını yaptığı iddia edildi.
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar kadar, yaşadığı aşklarla da gündem olmaya devam ediyor. Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'dan bir çocuk sahibi olan Subaşı, Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia'yla aşk yaşamaya başladı. Ancak Subaşı'nın Senia'yla aşkı kısa sürdü.
Bir süre aşk iddialarını yalanlayan Subaşı, son olarak Mısırlı milyarder olarak bilinen Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin beraberlikleri, kısa sürede de ciddiyete dönüştü.
EVLİLİK TEKLİFİNİ PAYLAŞTI
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin kendisine evlilik teklifi yaptığı anları paylaştı. Alsaloussi'nin evlilik teklifi yaptığı sırada Subaşı'na verdiği tek taş yüzük de dikkat çekti.
Subaşı'nın evlilik teklifi aldığı anlar, sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girerken, Subaşı'nın yanı sıra Mısırlı sevgilisi Saloussi'nin zenginliği de konuşulmaya başlandı.