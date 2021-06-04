Şeyma Subaşı'nın milyarder sevgilisi için bomba iddia: Her şeyi sahte

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar kadar, yaşadığı aşklarla da gündem olmaya devam ediyor. Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'dan bir çocuk sahibi olan Subaşı, Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia'yla aşk yaşamaya başladı. Ancak Subaşı'nın Senia'yla aşkı kısa sürdü.