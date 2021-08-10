Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meido aileye girdi! Aile boyu tatil pozları olay oldu
Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olaylı ayrılığın ardından barışıp Bodrum'a gelmişti. Subaşı, annesi, babası, kızı ve yeniden barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte ailecek tekne tatiline çıktı. Subaşı tekne tatilinden kareleri "Hayattan daha ne isteyebilirim ki?" notuyla paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde evlilik hazırlığı yaptığı ve dolandırıcılıkla suçlanan Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı sevgilisiyle barıştıktan sonra soluğu Türkiye'de aldı.
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Bir süredir Bodrum'da tatil yapan Subaşı, orman yangınlarının olduğu dönemde tatiline ve fotoğraflarına ara vermediği için eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
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Kimseyi umursamayan Subaşı tatilinden paylaşımlara devam ediyor.
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Şeyma Subaşı annesi, babası, kızı Melisa ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile tekne tatiline çıktı.
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