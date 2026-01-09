Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu belli oldu
Uyuşturucu soruşturma kapsamında kan ve saç örneği alınan Şeyma Subaşı'nın test sonucu ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, 30 Aralık 2025'te Amerika dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmış, Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdikten sonra serbest bırakılmıştı.
Test sonucu pozitif
Şeyma Subaşı'nın tahlil sonuçları çıktı. Subaşı'nın Adli Tıp Kurumu'nca alınan örneklerde 'kokain' maddesi pozitif çıktı.
Ne olmuştu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Sena Yıldız, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü ve Melisa Döngel hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından yaptığı ilk açıklamasında, "Şu anda yurt dışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim. Sevgiler…" ifadelerini kullanmıştı.