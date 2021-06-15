Sezon finali öncesinde kafa karıştıran hamle

Uzun bir süre lisanslı olarak futbol oynayan Onur Seyit Yaran, futbolculuğunun yanı sıra satranç sporcusudur. 2008-2011 yılları arasında profesyonel olarak milli platformlarda mücadele etmiştir. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Onur Seyit Yaran İngilizce ve Almanca bilmektedir.