Sezon finali öncesinde kafa karıştıran hamle
ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Dizinin fragmanınında Berk'in tiyatro oyunundaki hikayesine Tolga'nın intikam planı karışınca, işler çığrından çıkacak.
Berk'in tiyatro oyunundaki hikayesine Tolga'nın intikam planı karışınca olanlar herkesi şaşkına çevirecek. Doruk'un başrol oynadığı tiyatro oyununda, Ömer'in oyuncak zannettiği tabancayı ateşlemesi dizinin en can alıcı sahnesi olacak.
Doruk'un vurulmasıyla diziden ayrılıp ayrılmayacağı ise merak edilmeye başlandı. Doruk'un akıbeti dizinin yeni bölümü ile belli olacak.
ONUR SEYİT YARAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Onur Seyit Yaran, 13 Ocak 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen baba tarafından Ordu'ludur. Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Spor Yöneticiliği Bölümü'nde öğrencidir.
Uzun bir süre lisanslı olarak futbol oynayan Onur Seyit Yaran, futbolculuğunun yanı sıra satranç sporcusudur. 2008-2011 yılları arasında profesyonel olarak milli platformlarda mücadele etmiştir. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Onur Seyit Yaran İngilizce ve Almanca bilmektedir.