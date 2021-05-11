Sezon fineli öncesi Gönül Dağı dizisinden sürpriz karar
Cumartesi akşamları izleyicilerin karşısına çıkan Gönül Dağı sezon finaline hazırlanırken, sürpriz bir ayrılık yaşandığı iddia edildi.
Gönül Dağı 22 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 29. bölüm ile sezon finali yapacak.
Araba İcadı Yarışması'nın zamanı gelmiştir. Taner ve amcaoğulları, henüz bitmemiş olan arabalarını tamamlamak için yoğun bir çalışma içerisine girecektir. Öte yandan Taner, babası tutuklandığı için moralsiz olan Dilek'i, yeniden hayata döndürmek için çaba harcayacaktır. Yarışma günü geldiğinde amcaoğulları; Dilek, Cemile ve Asuman'ı da yanlarına alarak yarışmaya gidecektir.
Utku Ateş, Show TV'nin yeni dizisi Cam Tavanlar ile anlaşma yaptığı biliniyor. Oyuncuyla ilgili detaylı bilgi yer alınca haberimizde yer alacaktır.
UTKU ATEŞ KİMDİR?
Utku Ateş, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde tamamladıktan sonra Craft Atölye Oyunculuk Eğitimi ve Akademi 35.5 Sahne Sanatları'nda Oyunculuk Eğitimi almıştır.