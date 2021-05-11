Sezon fineli öncesi Gönül Dağı dizisinden sürpriz karar

Araba İcadı Yarışması'nın zamanı gelmiştir. Taner ve amcaoğulları, henüz bitmemiş olan arabalarını tamamlamak için yoğun bir çalışma içerisine girecektir. Öte yandan Taner, babası tutuklandığı için moralsiz olan Dilek'i, yeniden hayata döndürmek için çaba harcayacaktır. Yarışma günü geldiğinde amcaoğulları; Dilek, Cemile ve Asuman'ı da yanlarına alarak yarışmaya gidecektir.