  4. Sezonun en iddialı yapımıydı... 2'nci bölümde kriz çıktı, erken final yapıyor!

Sezonun en iddialı yapımı Berketli Topraklar erken final yapıyor

Show TV'nin yeni yayın döneminin yeni dizisi olan, Gülsim Ali ve Engin Akyürek'in başrollerinde yer aldığı Bereketli Topraklar dizisindeki kriz aşılamadı, iddialı dizi için apar topar erken final kararı alındı.

Başrollerinde Engin Akyürek ve Gülsim Ali’nin yer aldığı Bereketli Topraklar dizisi, 2 Kasım 2025 Pazar akşamı ilk bölümüyle Show TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. 

Başrollerinde Engin Akyürek ve Gülsim Ali gibi başarılı isimlerin yer aldığı yapım, hem oyuncu kadrosuyla hem de güçlü hikayesiyle büyük beğeni topladı.

Ancak gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre yapımını Süreç Film'in üstlendiği yeni dizisi 'Bereketli Topraklar'da kriz çıktı.

Engin Akyürek ve Gülsim Ali'nin başrollerinde olduğu 'Bereketli Topraklar' dizisinde reytinglerde istenen başarı sağlanamayınca yapım şirketi, yönetmen Yağız Alp Akaydın ile yolları ayırdı.

