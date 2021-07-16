Show Tv Cam Tavanlar'da Cem ve Leyla aşkında sürpriz
Show TV'de ekrana gelen, Ojo Pictures imzalı sevilen dizi ‘Cam Tavanlar’ın yeni bölümünde sürpriz yaşandı.
Show TV'de ekrana gelen, Ojo Pictures imzalı sevilen dizi ‘Cam Tavanlar’ın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde Suna, sürpriz dönüşüyle Leyla ve Cem'in hayatında bomba etkisi yarattı. Suna'nın gelişinin Leyla ve Cem aşkını nasıl etkileyeceği merak konusu oldu
Cem'e sürpriz yapmak için rezidansa gelen Suna, burada Leyla ile karşılaştı. Cem'e aşkını itiraf eden Leyla heyecanla onu beklerken karşısında Suna'yı görünce şaşkınlık yaşadı. Suna'yı karşısında gören ve duydukları karşısında ne yapacağını bilemeyen Leyla'nın aklında soru işaretleri oluşurken Suna, Cem'in anahtarlarını alarak evine çıktı.
'Cam Tavanlar', bu akşam 6. bölümüyle SHOW TV'de ekrana gelecek. İşte 'Cam Tavanlar'ın 6. bölüm tanıtımları...
Yönetmenliğini Fehmi Öztürk'ün üstlendiği, senaryosu Meriç Acemi'nin imzasını taşıyan ''Cam Tavanlar''ın oyuncu kadrosunda; Bensu Soral, Kubilay Aka, Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı, Ayhan Işık ile Cevdet Arıcılar gibi genç ve usta isimler bir arada yer alıyor.