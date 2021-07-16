Show Tv Cam Tavanlar'da Cem ve Leyla aşkında sürpriz

Cem'e sürpriz yapmak için rezidansa gelen Suna, burada Leyla ile karşılaştı. Cem'e aşkını itiraf eden Leyla heyecanla onu beklerken karşısında Suna'yı görünce şaşkınlık yaşadı. Suna'yı karşısında gören ve duydukları karşısında ne yapacağını bilemeyen Leyla'nın aklında soru işaretleri oluşurken Suna, Cem'in anahtarlarını alarak evine çıktı.