Show TV'nin iddialı dizisinin yeni sezonu beklenirken finalsiz bitti!
Show TV'nin sevilen dizisi Aziz'den hayranlarına kötü haber geldi. Murat Yıldırım'ın Aziz'i canlandırdığı dizi yeni sezona girmeden final kararı aldı.
Show TV'nin sevilen dizisi Aziz'den hayranlarına kötü haber geldi. Murat Yıldırım'ın Aziz'i canlandırdığı dizinin Eylül ayında 2. sezonuyla ekranlara dönmesi bekleniyordu.
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Ancak kanal yönetimi ve yapım şirketi tarafından sürpriz bir karar alındı.
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Sezon finali yapan Aziz yayından kaldırıldı. Böylece prodüksiyonu ile dikkat çeken Aziz dizisi 28. bölümüyle final yapmış oldu.
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Murat Yıldırım, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Güven Akpınar, Damla Sönmez ve Fırat Tanış’ın başrollerde oynadığı Aziz dizisi geçtiğimiz Haziran ayında sezon finali yapmıştı.
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