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Sibel Can 1 gecede servet kazanacak

6 yıl aradan sonra ilk kez İstanbul'da sahneye çıkan Sibel Can bir gecede servet kazanacak...

6 yıl aradan sonra ilk kez İstanbul'da sahneye çıkan usta sanatçı, gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Sahnesi, sesi ve kıyafetiyle günlerce konuşulan Sibel Can, bu haberle yeniden gündemi sallayacak!

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Yılbaşı gecesi sahneye çıkması için onlarca teklif alan sanatçı, tercihini yeniden İstanbul'dan yana kullandı.

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Aldığım duyumlara göre Sibel Can'a yılbaşı galası için 2.5 milyon TL teklif edilmiş.

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