Sibel Can 1 gecede servet kazanacak
6 yıl aradan sonra ilk kez İstanbul'da sahneye çıkan Sibel Can bir gecede servet kazanacak...
6 yıl aradan sonra ilk kez İstanbul'da sahneye çıkan usta sanatçı, gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Sahnesi, sesi ve kıyafetiyle günlerce konuşulan Sibel Can, bu haberle yeniden gündemi sallayacak!
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Yılbaşı gecesi sahneye çıkması için onlarca teklif alan sanatçı, tercihini yeniden İstanbul'dan yana kullandı.
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Aldığım duyumlara göre Sibel Can'a yılbaşı galası için 2.5 milyon TL teklif edilmiş.
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