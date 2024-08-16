Sibel Can sahne kıyafetiyle alay konusu oldu
Yaz konserlerine tüm hızıyla devam eden Sibel Can, Bursa konserinde tercih ettiği kostümüyle alay konusu oldu.
Hem tarzı hem özel hayatı hem de sesiyle yıllardır adından söz ettiren Sibel Can Bursa'da sevenleriyle buluştu.
1 / 11
Sibel Can ilerleyen yaşına rağmen hem fiziği hem de sesiyle sevenlerine unutamayacak bir gece yaşatsa da tercih ettiği bir sahne kıyafeti sosyal medyada alay konusu oldu.
2 / 11
Ünlü şarkıcı Sibel Can sahnede 2 ayrı kostüm tercih etti etmesine ama siyah kıyafeti dile düştü.
3 / 11
Siyah ve turuncu detaylara sahip elbisenin göğüs kısmına bir bakan bir daha baktı. Şarkıcının tarzına kimse anlam veremedi.
4 / 11