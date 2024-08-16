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Sibel Can sahne kıyafetiyle alay konusu oldu

Yaz konserlerine tüm hızıyla devam eden Sibel Can, Bursa konserinde tercih ettiği kostümüyle alay konusu oldu.

Sibel Can sahne kıyafetiyle alay konusu oldu - Resim: 1

Hem tarzı hem özel hayatı hem de sesiyle yıllardır adından söz ettiren Sibel Can Bursa'da sevenleriyle buluştu.

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Sibel Can sahne kıyafetiyle alay konusu oldu - Resim: 2

Sibel Can ilerleyen yaşına rağmen hem fiziği hem de sesiyle sevenlerine unutamayacak bir gece yaşatsa da tercih ettiği bir sahne kıyafeti sosyal medyada alay konusu oldu.

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Sibel Can sahne kıyafetiyle alay konusu oldu - Resim: 3

Ünlü şarkıcı Sibel Can sahnede 2 ayrı kostüm tercih etti etmesine ama siyah kıyafeti dile düştü.

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Sibel Can sahne kıyafetiyle alay konusu oldu - Resim: 4

Siyah ve turuncu detaylara sahip elbisenin göğüs kısmına bir bakan bir daha baktı. Şarkıcının tarzına kimse anlam veremedi.

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