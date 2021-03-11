Sibel Can'dan Karahan Çantay için dikkat çeken hamle
1995 yılında Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay, Tayland'da geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. 47 yaşındaki eski modelin cenazesi önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirilecek.
1995 yılında Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay, Tayland'da geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. 47 yaşındaki eski modelin cenazesi önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirilecek.
MOTOSİKLETLE KAZA YAPTI
Hürriyet'in haberine göre, kazanın nasıl olduğunu anlatan Çantay'ın eski dostu Tuğrul Odabaş "Biz bir yıldır konuşmuyorduk, ben ona kızgındım biraz. Ama asker arkadaşım üç gün önce yanımda onunla telefonla konuştu. Hatta ona 'Motor kullanma' diyerek kızdı. Kaza pazar günü gerçekleşmiş, mobilet gibi bir motoru vardı onunla yapmış" dedi.
Ailesinin cenazeye sahip çıkmadığı haberlerinin doğruyu yansıtmadığını belirten Odabaş, "Bu haberlerin asla aslı astarı yok. Ailesi perişan. COVID nedeniyle bürokratik bir süreç var. Bir firma ve konsolosluk aracılığıyla 1 hafta-10 gün içerisinde cenazesinin İstanbul'a gelmesi bekleniyor" diye konuştu.
ANKARA'DA DEFNEDİLECEK
Odabaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok güzel, naif bir adamdı. Mahcup biriydi. Yakın dönemde geri dönmeyi planlıyordu. Çok üzgünüm." Çantay'ın cenazesinin Türkiye'ye getirildikten sonra Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.