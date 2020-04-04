Sibel Can’dan sevenlerine koronavirüs mesajı

"Tüm insanlık olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Küçük bir virüs, bize büyük dersler veriyor. İç dünyamızdaki kaos ve karmaşayı bir yana bırakma, daha dingin, daha yardımsever, daha iyi bir insan olma yolunda güzel bir adım atma zamanı.