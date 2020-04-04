SON DAKİKA
TÜM BÜYÜKŞEHİRLERE VE ZONGULDAK'A GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI
TOPLU ALANLARDA MASKE KULLANIMI ZORUNLU HALE GETİRİLDİ
20 YAŞ ALTINA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ
SOKAKTA 3 ADIMDAN DAHA YAKIN YÜRÜNMEYECEK
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 04 Nisan 2020 10:53

Sibel Can’dan sevenlerine koronavirüs mesajı

Sibel Can, koronavirüs nedeniyle evde geçen günlerini kitap okuyarak, yeni şarkılar dinleyerek geçirdiğini söyledi.

Sibel Can’dan sevenlerine koronavirüs mesajı

Sibel Can, koronavirüs nedeniyle evde geçen günlerini kitap okuyarak, yeni şarkılar dinleyerek geçirdiğini söyledi.

1/ 6
Sibel Can’dan sevenlerine koronavirüs mesajı

Günaydın aracılığıyla sevenlerine mesaj yollayan Sibel Can şunları söyledi:

2/ 6
Sibel Can’dan sevenlerine koronavirüs mesajı

"Tüm insanlık olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Küçük bir virüs, bize büyük dersler veriyor. İç dünyamızdaki kaos ve karmaşayı bir yana bırakma, daha dingin, daha yardımsever, daha iyi bir insan olma yolunda güzel bir adım atma zamanı.

3/ 6
Sibel Can’dan sevenlerine koronavirüs mesajı

Bu durumu 'Öf, evde çok sıkıldım' diyerek değil, nasıl daha üretken olabilirim, nasıl başkalarına yardımcı olabilirim?' diye geçirmeli.

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM