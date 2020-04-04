Sibel Can’dan sevenlerine koronavirüs mesajı
Sibel Can, koronavirüs nedeniyle evde geçen günlerini kitap okuyarak, yeni şarkılar dinleyerek geçirdiğini söyledi.
Sibel Can, koronavirüs nedeniyle evde geçen günlerini kitap okuyarak, yeni şarkılar dinleyerek geçirdiğini söyledi.
"Tüm insanlık olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Küçük bir virüs, bize büyük dersler veriyor. İç dünyamızdaki kaos ve karmaşayı bir yana bırakma, daha dingin, daha yardımsever, daha iyi bir insan olma yolunda güzel bir adım atma zamanı.