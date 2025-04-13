Sibel Can'ın dudak uçuklatan kazancıyla yaptığı yatırımı duyan ünlü sunucunun ağzı açık kaldı

Sibel Can Miami sevgisini programda şöyle anlattı:

"Miami Vice… Ben onu hiç kaçırmazdım, tek izlediğim dizi diyebilirim. Her caddesini ezbere biliyor gibiydim. Hayal ediyordum gitmeyi. Miami tatili fikri oluştu bende. Yine Ramazan ayında gitmiştik. Hiç yabancı değildim diziden dolayı ve ev almaya karar verdim" ifadelerini kullandı.