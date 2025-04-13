Sibel Can'ın dudak uçuklatan kazancıyla yaptığı yatırımı duyan ünlü sunucunun ağzı açık kaldı
Türkiye'nin daha 16 yaşında dansözlük yaparken tanıdığı ve yıllar içerisinde güçlü sesi, sahne şovları ile efsaneleşen ismi Sibel Can, İbrahim Selim'in programında kazançlarıyla yaptığı yatırımları açıkladı. Ağzı açık kalan İbrahim Selim "Allah arttırsın" demekten başka bir yorum yapamadı...
Daha 16 yaşındayken dansöz olarak sahnelerin tozunu attıran ardından da müzik piyasasına bomba gibi girip adım adım zirveye yürüyen Sibel Can İbrahim Selim'in Youtube programındaki açıklamalarıyla olay oldu.
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Sibel Can'ın "Kazandığın ilk parayla ne aldın?" sorusuna yanıtı İbrahim Selim'i şaşırttı.
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Sibel Can Miami sevgisini programda şöyle anlattı:
"Miami Vice… Ben onu hiç kaçırmazdım, tek izlediğim dizi diyebilirim. Her caddesini ezbere biliyor gibiydim. Hayal ediyordum gitmeyi. Miami tatili fikri oluştu bende. Yine Ramazan ayında gitmiştik. Hiç yabancı değildim diziden dolayı ve ev almaya karar verdim" ifadelerini kullandı.
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Sibel Can Miami yatırımının dışında Selim'in "Kazandığın ilk parayla ne aldın?" sorusuna da yanıt verdi.
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