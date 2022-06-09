Sibel Can'ın ünlü fenomenle olan fotoğrafı kafaları karıştırdı
Sibel Can'ın ünlü fenomen Burak Altındağ ile çektirdiği fotoğraf gündeme bomba gibi düştü.
Sibel Can'ın ünlü fenomen Burak Altındağ ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyada gündem konusu oldu! O paylaşımda iki ünlü isimin ellerinin duruşu ise dalga konusu oldu!
Ünlü sanatçı Hakan Altun ile birlikte sunuculuğunu yaptığı, Türkiye'nin en güzel şarkılarının seslendirildiği, klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin de yer aldığı müzik programı "Şarkılar Seni Söyler " ile ekranlara gelen ünlü sanatçı Sibel Can'ın, ünlü fenomen Burak Altındağ ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyada gündem konusu oldu! iki ünlü isimin ellerinin duruşu ise dalga konusu oldu!
O paylaşım sosyal medyada gündem oldu!
Ünlü sanatçı Sibel Can ile sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'ın fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.
Kimin eli nerede?
Sibel Can ile Burak Altındağ'ın yer aldığı o fotoğrafta iki ismin ellerinin duruşu tartışmanın odağı oldu.