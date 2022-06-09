Sibel Can'ın ünlü fenomenle olan fotoğrafı kafaları karıştırdı

Ünlü sanatçı Hakan Altun ile birlikte sunuculuğunu yaptığı, Türkiye'nin en güzel şarkılarının seslendirildiği, klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin de yer aldığı müzik programı "Şarkılar Seni Söyler " ile ekranlara gelen ünlü sanatçı Sibel Can'ın, ünlü fenomen Burak Altındağ ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyada gündem konusu oldu! iki ünlü isimin ellerinin duruşu ise dalga konusu oldu!