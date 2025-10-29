Sibil Çetinkaya'dan kötü haber! Günlerdir teşhis konulamadı

“VİRÜSÜN NE OLDUĞUNU BULAMIYORUZ”

Hastane odasından yaptığı paylaşımlarda hayranlarını bilgilendiren Çetinkaya, “Yine bu gece de hastaneden göndermeyecekler beni. Korkunç bir gece geçirdim, ateşim bir türlü düşmüyor. Çok yoruldum böyle olmaktan. Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz. Yediğim bir yemekten olduğunu düşünüyorum ama sinirlerim zayıfladı. Artık damar bulamıyorlar” ifadelerini kullandı.