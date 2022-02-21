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Sıcaktan içi yanan Kim Kardashian'dan bikinili pozlar

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, ilginçlikleriyle dünya basınının manşetlerinde yer almaya devam ederken gece sıcaktan bunalan Kim Kardashian soluğu havuzda aldı!

Sıcaktan içi yanan Kim Kardashian'dan bikinili pozlar - Resim: 1

Gece sıcaktan bunalan Kim Kardashian soluğu havuzda aldı! Siyah bikinisi göz kamaştırdı!

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Sıcaktan içi yanan Kim Kardashian'dan bikinili pozlar - Resim: 2

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, ilginçlikleriyle dünya basınının manşetlerinde yer almaya devam ediyor. Önceki gece sıcaktan bunalan Kardashian, soluğu havuzda aldı. Kardashian'ın siyah bikinili pozları ise çok beğenildi.

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Sıcaktan içi yanan Kim Kardashian'dan bikinili pozlar - Resim: 3

Kanye West'le dalgalı ilişkisi ve ardından yaşadığı boşanma süreci nedeniyle gündemden düşmeyen Kardashian bu sefer ise gece havuza girmesiyle gündem geldi.

Kardashian, ailesiyle çıktığı tatilden bol bol fotoğraf paylaştı.

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Sıcaktan içi yanan Kim Kardashian'dan bikinili pozlar - Resim: 4

Önce denizin içinde poz veren Kim Kardashian, daha sonra kumsalda uzandığı kareleri yayınladı. 

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