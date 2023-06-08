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  4. Sıfır makyaj Hadise, cesur dekoltesiyle şov yaptı

Sıfır makyaj Hadise, cesur dekoltesiyle şov yaptı

Yazı getiren ünlülerin arasına sosyal medyadan paylaştığı bikinili pozlarıyla katılan güzel şarkıcı Hadise son olarak yaptığı derin dekolteli ve makyajsız pozlarıyla gündem olmayı başardı.

Sıfır makyaj Hadise, cesur dekoltesiyle şov yaptı - Resim: 1

Yapığı her paylaşımla olay yaratan Hadise yaz sezonunu açtı. Bikinisiyle birbirinden ateşli pozlarını paylaşan ünlü şarkıcı sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Sıfır makyaj Hadise, cesur dekoltesiyle şov yaptı - Resim: 2

Hadise'nin makyajsız olmasına rağmen güzelliği ise dikkatlerden kaçmadı.

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Sıfır makyaj Hadise, cesur dekoltesiyle şov yaptı - Resim: 3
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Sıfır makyaj Hadise, cesur dekoltesiyle şov yaptı - Resim: 4
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