Sihirli Annem dizisinin 'Çilek'ini görenler tanıyamıyor

"Sihirli Annem" dizisinde "Çilek" karakteriyle tanınan Zeynep Özkaya, uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Oğulcan Can'dan evlilik teklifi aldığını duyurdu. Büyükada'da bir doğum günü kutlamasında sürpriz bir pasta ile evlilik teklifi alan Özkaya, bu haberi takipçileriyle paylaştı.