Sihirli Annem'in minik Çilek'i nikah masasına oturuyor
Televizyon ekranlarında yayınlandığı döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisinde Çilek karakterine hayat veren Zeynep Özkaya evleniyor.
Bir dönemin efsane dizisi Sihirli Annem'de “Çilek” karakteriyle tanınan Zeynep Özkaya'yı şimdi görenler tanıyamıyor
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2003-2012 yılları arasında yayımlanan fantastik türdeki çocuk dizisi Sihirli Annem'de rol alan ve 'Çilek' karakteriyle ünlenen Zeynep Özkaya evlilik yolunda ilk adımını attı.
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Kızıl saçları, sevimli halleriyle herkesin gönlünde taht kuran o minik çocuktan yeni bir haber var...
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2000'li yılların başında hayat verdiği Çilek karakteriyle tanıştığımız Zeynep Özkaya artık 27 yaşında genç bir kadın.
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