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  4. Sihirli Annem'in minik Çilek'iydi... Nikah masasına oturuyor

Sihirli Annem'in minik Çilek'iydi... Nikah masasına oturuyor

Televizyon ekranlarında yayınlandığı döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisinde Çilek karakterine hayat veren Zeynep Özkaya evleniyor.

Sihirli Annem'in minik Çilek'iydi... Nikah masasına oturuyor - Resim: 1

Bir dönemin efsane dizisi Sihirli Annem'de “Çilek” karakteriyle tanınan Zeynep Özkaya'yı şimdi görenler tanıyamıyor

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Sihirli Annem'in minik Çilek'iydi... Nikah masasına oturuyor - Resim: 2

2003-2012 yılları arasında yayımlanan fantastik türdeki çocuk dizisi Sihirli Annem'de rol alan ve 'Çilek' karakteriyle ünlenen Zeynep Özkaya evlilik yolunda ilk adımını attı.

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Sihirli Annem'in minik Çilek'iydi... Nikah masasına oturuyor - Resim: 3

Kızıl saçları, sevimli halleriyle herkesin gönlünde taht kuran o minik çocuktan yeni bir haber var...

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Sihirli Annem'in minik Çilek'iydi... Nikah masasına oturuyor - Resim: 4

2000'li yılların başında hayat verdiği Çilek karakteriyle tanıştığımız Zeynep Özkaya artık 27 yaşında genç bir kadın.

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