Sihirli Annem'in minik Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın 41 kiloluk değişimi olay oldu

2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. Zehra ve Zeynep adında iki kızları olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. İkili o dönem basına da yansıyan 'İhanet' ve 'şiddet' iddialarıyla yollarını ayırmıştı.