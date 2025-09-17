Sihirli Annem'in minik Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın 41 kiloluk değişimi olay oldu
2000'li yılların başında yayınlanan Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe rolüyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı başından geçen onca olumsuz olayların ardından hayata yeniden sarılıp bambaşka birine ddönüştü. 41 kilo birden veren Damla Ersubaşı'nın son halini görenler tanıyamadı...
Yayınlandığı dönemde televizyon ekranlarına damgasını vuran 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı yıllar içindeki değişimiyle olay oldu.
2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. Zehra ve Zeynep adında iki kızları olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. İkili o dönem basına da yansıyan 'İhanet' ve 'şiddet' iddialarıyla yollarını ayırmıştı.
Damla Ersubaşı geçtiğimiz yıl sosyal medyada yayınladığı bir videoda bir dönem uyuşturucu kullandığını ve kumar oynadığını itiraf etmişti.
Ersubaşı boşandığı eşi Mustafa Can Keser'in kendisini tehdit ettiğini ve 'çocuklarını aldığını' öne sürerek "Bir dönem uyuşturucuya düştüm. Parayı kumarda, uyuşturucuda harcadım. Bu para eski kocam Mustafa Can Keser'in parasıydı. Beni tehdit etti. Çocuklarımı aldı" ifadelerini kullanmıştı.